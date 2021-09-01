В следующем году за Театром-Театром появится небольшой сквер

В Перми стартовал ремонт улицы Ленина: на участке от улицы Крисанова до Комсомольского проспекта. Как сообщает пресс-служба администрации города, после окончания капремонта на проспекте будет не только усовершенствована схема организации движения, но и восстановлен единый профиль улицы.
На участке от улицы Крисанова до Компроса на всем протяжении будут фрезеровать проезжую часть, начнут разбирать тротуары со стороны Театра-Театра и эспланады. На улице Ленина обновят не только проезжую часть, но и пешеходные зоны, здесь появится разделительная полоса, а также будут высажены молодые деревья-крупномеры. Также предусмотрено благоустройство территории за Театром-Театром – здесь будет обустроен небольшой сквер.
Ремонт улицы Ленина будет проводиться в несколько этапов – от улицы Крисанова до Комсомольского проспекта, от Комсомольского проспекта до улицы Парковой, от улицы Крисанова до площади Гайдара. Работы должны быть завершены до октября 2022 года.
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