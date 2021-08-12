В краевом Минтрансе рассказали, где расположится третий мост через Каму

Третий мост через реку Каму в Перми пройдет по территории завода «Телта» и частично заденет территорию порта «Пермь». Об этом изданию Business Class рассказали в Министерстве транспорта Пермского края. Точный перечень участков, которые попадут под изъятие для строительства нового моста, станет известен после завершения проектно-изыскательских работ. Начать проектирование моста планируется в 2021 году. Стоимость строительства оценивается в 43,5 млрд рублей.

Напомним, третий мост через Каму планируется разместить в створе улицы Крисанова.