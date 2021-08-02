Проект новой сцены Пермского театра оперы и балета будет готов в декабре

Власти Пермского края планируют получить в декабре готовый проект здания театра оперы и балета. А в начале 2022 года проведут конкурс на выбор подрядчика. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Над проектом новой сцены театра работают компании Werner Sobek, Arup и wHY при спонсорской помощи Романа Абрамовича.

Напомним, ранее проектированием занималась Петербургская компания «ГК Строй-Эксперт», но в марте этого года краевые власти расторгли с ней договор.

Новое здание планируются построить на Разгуляе, между «Заводом Шпагина» и сквером Татищева. Строительство театра планируют завершить в 2024 году.