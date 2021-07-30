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Власти Перми одобрили разрешение на строительство надземного перехода через улицу Попова

Администрация Перми одобрило разрешение на строительство надземного пешеходного перехода через улицу Попова. Реализацией займётся компания «ПРОСПЕКТ Пермь», которая сопровождает проект многофункционального центра «Эспланада». Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Надземный  переход будет проходить по улице Советской через улицу Попова.  Планируемая длина моста составит 56 метров, а завершить строительство перехода планируется в 2022 году. Также в квартале организуют дополнительные полосы движения: по улицам Монастырская – Попова – Петропавловская – Осинская, а на площадке комплекса будет расположен подземный паркинг.

Строительство реализуется в рамках проекта МФЦ «Эспланада». Концепция центра включает три очереди. В первой очереди организуют зону с кинотеатром «Киномакс», парк развлечений для детей «Фанки Таун», фуд-корт и торговую площадь. Во второй очереди разместят гостиницу сети Radisson Hotel Group. В третьей очереди  также будет расположена торговая галерея.

Напомним, открытие первого этапа МФЦ «Эспланада» состоится в четвертом квартале 2021 года.

 

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