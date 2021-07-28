В течение месяца завершится демонтаж на стройплощадке галереи

В августе завершится демонтаж старых строений для строительства нового здания художественной галереи. Сейчас уже демонтировано одно из строений. Всего нужно полностью демонтировать восемь объектов. После начнутся подготовительные работы для основного этапа строительства. Об этом сообщает Министерство строительства Пермского края.

Новое здание галереи будет расположено на территории завода Шпагина, а в одном из цехов разместится администрация музея.

Строительство будет проводить турецкая компания «ЛимакМаращСтрой». Она должна за восемь месяцев разработать документацию и в течение двух лет выполнить строительство объекта.