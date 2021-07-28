В Перми планируют новое культурное пространство на площадке Morion Digital

На заседание правительства был представлен план развития технопарка Morion Digital, который размещается на шоссе Космонавтов, 111.

Парк будет расширен и обновлён, появятся современные офисы и лабораторные помещения, выставочный центр и кафедры ведущих вузов Перми. Концепция новой площадки - «город в городе», который будет способствовать развитию культурного и образовательного пространства.

На данный момент Morion Digital – один из крупнейших частных технопарков в России, который начал работу в 2018 года, его резидентами являются «Телеком», «Морион», «PAN City Group».