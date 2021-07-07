Власти Перми планируют продлить набережную Камы

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства поручил главе Перми Алексею Дёмкину до конца текущего года подготовить проект продления набережной реки Камы до территории Мотовилихинских заводов.

Кроме того, планируется использовать часть территории «Мотовилихинских заводов» под общественное пространство. В частности, в одном из пустующих корпусов предлагается разместить музей современного искусства или другое культурное учреждение.