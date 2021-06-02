На набережной Камы появится лаунж-зона с шезлонгами, беседками и светящимися качелями

Ко Дню города на набережной Камы будет открыта лаунж-зона. На данный момент уже уложен рулонный газон, установлены светодиодные качели, шезлонги, беседки, скамейки, опоры наружного освещения, устроены тротуары и дорожки, высажены деревья, кустарники и цветники. Также завершены работы по установке модульного туалета, здания «Лекционного павильона», панорамного кафе, здания администрации, склада, большого амфитеатра, они откроются позже.

Глава Перми Алексей Демкин сообщил, что сенью откроется большая спортивная зона с беговой дорожкой, теннисными кортами, тренажерами, баскетбольной и волейбольной площадками.