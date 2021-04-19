Власти города планируют построить гостиницу в районе вокзала Пермь II

Власти Пермского края представили проект застройки Товарного двора, это участок в пределах улиц Локомотивной, Татьяны Барамзиной и 2-й Шоссейной рядом с ДКЖ.

Ядром кластера станет новый транспортно-пересадочный узел «Пермь-2» (ТПУ). Он будет включать в себя действующий железнодорожный вокзал Пермь-2, зданию которого предстоит реконструкция, а также новую очередь вокзала. Сюда же перенесут краевой автовокзал. ТПУ будет иметь удобные переходы для пересадок с одних видов транспорта на другие – железнодорожные, трамвайные, а также автобусные межмуниципальные и муниципальные маршруты. Кроме того, пассажиры смогут пересесть на скоростное кольцевое наземное метро, которое свяжет правый и левый берег Камы.

Кроме того, на территории кластера будет построена новая гостиница и порядка 400 тыс. кв. метров жилья.

Инфраструктура кластера будет дополнена многофункциональной ареной на 10 500 человек. Проектирование многофункциональной арены должно завершиться до конца текущего года. Ориентировочная стоимость объекта оценивается в 10 млрд руб.

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