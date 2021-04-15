В Перми началась реконструкция сквера у гостиницы «Урал». Сейчас там идет демонтаж тротуарной плитки.

По проекту здесь будут обустроены газоны и цветники, проведен ремонт тротуаров, переустроены сети наружного освещения, высажены молодые саженцы, установлены скамейки, урны и велопарковка. Скульптура «Медведь» будет переставлен на открытое мощеное пространство, что позволит осматривать его со всех сторон. Работы планируется завершить в 2022 году.

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