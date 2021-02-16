На Октябрьской площади в Перми начался капитальный ремонт

В Перми начался капитальный ремонт Октябрьской площади. Сейчас подрядная организация начала переустройство ливневой канализации и строительство кабельной канализации. В связи с этим частично ограничена парковка на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина.

В проекте предусмотрено создание на Октябрьской площади пешеходной аллеи с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены цветочные культуры.

Напомним, комплексное благоустройство Комсомольского проспекта планируется закончить к 300-летию города, к этому моменту будет отремонтирована проезжая и бульварная части, установлены скамейки, урны и торшерные опоры освещения.

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