Фуд-корт, сборно-разборные скамьи и цветники: стартовало голосование по выбору элементов благоустройства 66 квартала эспланады

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Фото: сайт vmeste.permkrai.ru
На сайте «Управляем вместе» стартовало голосование по выбору элементов благоустройства 66-го квартала эспланады, находящегося в пределах улиц Ленина, Попова, Петропавловская и Борчанинова.
Пермяки смогут выбрать функциональные зоны, решить, нужны ли на эспланаде арт-объекты, малые архитектурные формы, архитектурно-художественная подсветка, фуд-корт, зеленые насаждения, а также предложить свои оригинальные идеи. Голосование продлится до 22 декабря.
Комплексное благоустройство эспланады приурочено к грядущему 300-летнему юбилею города. К реконструкции 66-го квартала подрядная организация приступила в июле.
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