Власти Перми планируют планируют продлить набережную до улицы 1905 года

Пермскую набережную планируется продлить до Мотовилихи, от Перми-1 до улицы 1905 года. Об этом заявил губернатор Дмитрий Махонин в интервью изданию «Новый компаньон». Глава региона отметил, что концепция продления набережной уже подготовлена.

Кроме этого, региональные власти занимаются проектом по строительству третьего моста через Каму. Сейчас проработаны три варианта транспортных развязок в Камской долине, просчитаны транспортная модель и потоки, а также определена примерная стоимость проекта.

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