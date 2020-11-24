В следующем году по новым трамвайным путям на Революции запустят два маршрута

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в начале следующего года по обновленному участку путей на улице Революции будут следовать два трамвайных маршрута: №11 «Школа №107 – микрорайон Висим» и №6 «станция «Пермь-2» – ОАО «Велта».

При этом трамвай №11 будет перенаправлен на улицу Революции и свяжет улицу Мира с Центральным рынком, улицей Уральской и микрорайоном Висим. Маршрут №6 начнет следовать по улице Революции и поменяет конечную остановку: «станция «Пермь-2». Для связи улиц Мира и Ленина начнет курсировать новый трамвайный маршрут №12 «Осенцы – Школа №107 – микрорайон Разгуляй», который компенсирует изменения маршрута №11.

Одновременно с изменениями маршрутов следования впервые будет внедрено тактовое расписание движения трамваев: маршруты, следующие в одном направлении, будут иметь одинаковую частоту движения.

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