Посмотрите, как будет выглядеть новый многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» в Перми

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, администрация Перми согласовала внешний облик многофункционального спортивного комплекса «Энергия», который разместится на Советской, 100.

Фоновые цвета здания будут нейтральными: кремовый, белый, серый. Для подчеркивания композиционных акцентов планируется использовать яркий оранжевый цвет. Проектируемый объект будет крупным, поэтому принято решение использовать объемно-пространственную композицию. Так спортивный комплекс будет восприниматься не единым объектом, а сочетанием небольших зданий.

Трибуны спортивного комплекса будут вмещать одну тысячу зрителей. Кроме того, в комплексе требуется запроектировать спортивные залы, бассейн, универсальную открытую спортивную площадку с беговым кругом 200 м и мини-футбольным полем. На крыше здания предполагается размещение теннисных кортов.

Комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2023 году.

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