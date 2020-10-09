Улицы Перми украсили новые мини-скульптуры

В этом году в рамках фестиваля городской мини-скульптуры #ПМЖПЕРМЬ 2020 на улицах городах появились четыре новых мини-скульптуры из металла, бетона или камня высотой не более 35 см. Мини-скульптуры становятся своего рода «пасхалками» – объектами поиска во время прогулок по городу, специально организованных экскурсий и квестов. Объекты под названием «Бабочка», «Мать и дочь», «Ангел» и «День рождения» можно увидеть около Театра-Театра, на пермской набережной и перед гостиницей «Урал».

Первый объект – мини-скульптура «Бабочка» с отрывками из одноименного стихотворения поэта Иосифа Бродского была создана Олегом Жогиным. Найти ее можно на столбе около Театра-Театра со стороны улицы Ленина. Следующая бронзовая скульптура «Мать и дочь» Александра Позина разместилась на пермской набережной на выходе со спуска от Соборной площади. На перилах лестничного спуска к реке от Соборной площади, напротив Пермской художественной галереи, установили мини-скульптуру Марины Спивак «Ангел». Увидеть последний арт-объект, который появился в пространстве города этой осенью, можно на площади перед гостиницей «Урал» рядом со памятником «Кама-река». Скульптура под названием «День рождения» в виде бронзового медвежонка, лежащего на спине, была создана пермским художником-скульптором Юрием Шикиным.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.