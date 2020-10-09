В Перми в ноябре появится новый парк

В Перми появится еще одно общедоступное место отдыха – парк в жилом квартале «Гулливер». Планируется, что он откроется в ноябре. Его обустройством занимался застройщик.

В парке будет проведено дополнительное озеленение, больные деревья будут заменены на здоровые крупномеры, проложена дорожно-тропиночная сеть, организованы площадки для отдыха, установлены малые архитектурные формы, уличное освещение, хозяйственные площадки и централизованный пункт сбора мусора.

Летом и осенью 2018 была построена первая очередь парка. Сохранение пространства под парк и его реновация в центре квартала парка было изначальной задумкой авторов концепции застройки квартала из архбюро Антони Бешу. Его строительство и безвозмездная передача закреплены в договоре аренды земельного участка.

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