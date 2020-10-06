В Перми стартовал конкурс на строительство​ нового здания​ художественной галереи

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, краевой УКС объявил конкурс на строительство нового здания галереи в пространстве завода Шпагина. Начальная (максимальная) цена контракта – 4,123 млрд руб.

В соответствии с техническим заданием, на разработку рабочей документации подрядчику будет дано восемь месяцев, на строительство отводится два года.

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