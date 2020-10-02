Жители Перми смогут выбрать новый облик двух новых скверов

Портал «Управляем вместе» и администрация Перми запустили голосование по выбору элементов благоустройства двух городских скверов: им. Павлика Морозова (ул. Щербакова, Орджоникидзевский район) и сквера на ул. Яблочкова в Свердловском районе. Пользователи могут выбрать лучшую концепцию, покрытие пешеходных дорожек, дизайн скамеек и беседок и предложить свои оригинальные идеи. Изучить варианты будущего облика для скверов в Орджоникидзевском и Свердловском районах и проголосовать за наиболее интересную концепцию можно в разделе портала​ «Голосуйте по важным вопросам». А в специальной форме внизу страницы можно изложить собственные идеи. Голосование продлится до 15 октября.

Реконструкция скверов на ул. Щербакова и ул. Яблочкова будет проведена в рамках проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею города.​ В программу подготовки к юбилею краевой столицы вошли 104 объекта. Они были разделены на несколько направлений. В частности, «Городская среда» включает в себя благоустройство парков и скверов, расположенных во всех районах Перми. Кроме того, планируется преобразовать территории, расположенные в Черняевском лесу и вблизи устьев рек Егошиха и Данилиха.

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