​Движение на перекрестке улиц Революции и Куйбышева полностью откроется 10 октября. К привычному маршруту также вернется трамвай №5. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, на сегодняшний день выполняются работы по переустройству коммуникаций на перекрестке улиц Революции и Куйбышева. Выполнено переустройство сетей водопровода и строительство дождевой канализации. Продолжаются работы по подключению светофорного объекта и кабельных коммуникаций к постоянной схеме, определенной проектной документацией. Уже устроены новые трамвайные пути на участке улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской. Ведутся работы по монтажу контактной сети и устройству асфальтобетонного покрытия. На участке от улицы Куйбышева до Комсомольского проспекта выполняются работы по устройству покрытия на тротуарах, установке бортовых камней, устройству газона и сетей наружного освещения.

Завершить работы по укладке трамвайных путей на участке улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской подрядчик должен к концу 2020 года.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.