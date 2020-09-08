Композицию «Кама-река» и скульптуру «Легенда о пермском медведе» переставят на другое место к 2022 году

Власти Перми планируют капитальный ремонт сквера у гостиницы «Урал». На это из бюджета города планируют выделить 80,5 млн рублей.

В проекте предусмотрено устройство пешеходной зоны, установка малых архитектурных форм, ремонт газона, дополнительная посадка кустарников и деревьев, а также устройство наружного освещения сквера.

Композиция «Кама-река» будет перемещена в центральную часть цветника с сине-сиреневыми цветами, символизирующего воду. «Медведь» будет переставлен на открытое мощеное пространство, что позволит осматривать его со всех сторон.

К работам планируется приступить 15 марта 2021 года. Окончание назначено на конец июня 2022 года.

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