Власти края планируют реконструировать набережную в Чайковском

Чайковский городской округ подал заявку на участие во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях для комплексного благоустройства набережной. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Как рассказывает куратор проекта Марианна Кузюбердина, набережная будет начинаться с Северного пляжа. Там будут установлены шезлонги и павильоны, оборудуют спортивные и детские площадки, построят медпункт и общественные туалеты. С территории пляжа по пешеходному променаду с беговой и велодорожкой можно будет перейти в зону амфитеатра с открытой сценой. За ней будет оборудован детский игровой комплекс. А возле гостиницы «Чайка» развернется спортивная зона с площадками для пляжного волейбола, баскетбола, пинг-понга, скейта, воркаута, фитнеса с уличными тренажерами. Здесь также планируется установить арт-объект.

Для соединения двух частей набережной на участке от гостиницы «Чайка» до Южного пляжа будет построен пешеходный мост. Сейчас место его установки закрыто для посещения из-за высокого риска провала грунта.

Общая стоимость проекта составляет более 180 млн руб. Из них, в случае победы заявки Чайковского в конкурсе, 90 млн руб. составят федеральные средства, 3,5 млн руб. – средства местного бюджета, около 88 млн руб. готовы выделить частные инвесторы.

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