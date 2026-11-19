В департаменте транспорта объяснили, что 21 и 22 ноября новое кольцо будут подключать к действующей линии, поэтому трамваи №11 и 12 будут курсировать до депо «Балатово».

С 23 ноября движение трамваев возобновят по всей улице Мира. Вагоны будут следовать до кольца на остановке «Улица Милиционера Власова» вместо конечной «Школа № 107».