В районе остановки «Улица Милиционера Власова» на улице Мира готовятся запустить разворотное кольцо для трамваев. Это временное решение, которое позволит сохранить движение на Мира на время реконструкции шоссе Космонавтов.
В департаменте транспорта объяснили, что 21 и 22 ноября новое кольцо будут подключать к действующей линии, поэтому трамваи №11 и 12 будут курсировать до депо «Балатово».
С 23 ноября движение трамваев возобновят по всей улице Мира. Вагоны будут следовать до кольца на остановке «Улица Милиционера Власова» вместо конечной «Школа № 107».
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