Расширение трассы позволит увеличить ее пропускную способность и повысит безопасность дорожного движения. Протяженность участка составляет 27 км. Его собираются увеличить до четырех полос.

Проект капитального ремонта трассы до Кунгура разбили на пять этапов. Сейчас по нему готовят проектную документацию.

Напомним, участок трассы Пермь — Екатеринбург от Кукуштана в сторону Кунгура (с 47 по 58 км) расширили до четырех полос в 2022 году.