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Стоимость проезда в общественном транспорте Перми собираются повысить до 50 рублей в 2027 году

В 2027 году проезд в Перми собираются поднять до 50 рублей. Ранее городские власти не анонсировали подорожание сразу на семь рублей: речь шла о 47 рублях в 2027 году и 49 рублях в 2028-м.

Пресс-служба администрации Перми

Депутаты Пермской гордумы рассматривают повышение стоимости проездных. Впервые за пять лет ее решили пересмотреть в расчете от базового тарифа. Как итог — все безлимиты станут дороже. Как сообщает 59.RU, депутаты при обсуждении подорожания проездных заметили, что расчет выполнен по тарифу в 50 рублей за одну поездку. Глава департамента транспорта Анатолий Путин подтвердил, что стоимость разового проезда в Перми с 15 апреля 2027 года вырастет.

Профильный комитет думы поддержал изменения. Утвердить решение о повышении стоимости проезда до 50 рублей должны на пленарном заседании во вторник 17 ноября.

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