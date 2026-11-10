Стоимость проезда в общественном транспорте Перми собираются повысить до 50 рублей в 2027 году

Депутаты Пермской гордумы рассматривают повышение стоимости проездных. Впервые за пять лет ее решили пересмотреть в расчете от базового тарифа. Как итог — все безлимиты станут дороже. Как сообщает 59.RU, депутаты при обсуждении подорожания проездных заметили, что расчет выполнен по тарифу в 50 рублей за одну поездку. Глава департамента транспорта Анатолий Путин подтвердил, что стоимость разового проезда в Перми с 15 апреля 2027 года вырастет.

Профильный комитет думы поддержал изменения. Утвердить решение о повышении стоимости проезда до 50 рублей должны на пленарном заседании во вторник 17 ноября.