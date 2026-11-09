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Больше 250 автобусов заменят в городе: рассказываем, какими они будут

В 2027 и 2028 годах в Перми собираются обновить больше 250 автобусов. Они заменят тот транспорт, который достигнет предельного срока эксплуатации.

Эдуард Соснин/Telegram

В ближайшие два года в городе появятся 22 «гармошки», 126 больших, 84 средних и 22 малых автобуса. Во всех машинах будут кондиционеры, валидаторы, датчики пассажиропотока, медиапанели, BLE-маячки и навигационное оборудование.

В департаменте транспорта рассказали, что в Перми постепенно переходят на средние автобусы с низким полом, доступные для маломобильных пассажиров. В ближайшие годы такие появятся на 12 маршрутах.

Информационный обзор редакции.

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