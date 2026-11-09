Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

В Перми тестируют систему помощи проезда слабовидящим: она помогает найти вход в автобус и озвучивает маршрут

В Перми начали тестировать систему помощи слабовидящим пассажирам «Говорящий город». Это российская разработка, созданная для ориентирования маломобильных граждан в городе, в том числе в общественном транспорте.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

Системе не нужно подключение к интернету и наличие GPS-сигнала: планшет или смартфон общается с инфраструктурным оборудованием автобуса через Bluetooth. Специальный датчик в транспорте передает информацию на мобильное устройство, которое озвучивает пользователю маршрут, направление движения, наличие низкого пола и аппарели. С помощью этого же приложения слабовидящий пассажир может заранее предупредить водителя о своей посадке — в кабине автобуса будет звучать специальный сигнал. Над средней дверью активируется звуковой маяк: он помогает точно определить вход в салон.

Пока систему помощи внедрили только на маршруте №3. Сейчас специалисты проверяют корректность работы системы, а также ее удобство для слабовидящих пассажиров. Уже после тестирования собираются принять решение о возможности ее масштабирования на другие маршруты.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: