В Перми тестируют систему помощи проезда слабовидящим: она помогает найти вход в автобус и озвучивает маршрут

Системе не нужно подключение к интернету и наличие GPS-сигнала: планшет или смартфон общается с инфраструктурным оборудованием автобуса через Bluetooth. Специальный датчик в транспорте передает информацию на мобильное устройство, которое озвучивает пользователю маршрут, направление движения, наличие низкого пола и аппарели. С помощью этого же приложения слабовидящий пассажир может заранее предупредить водителя о своей посадке — в кабине автобуса будет звучать специальный сигнал. Над средней дверью активируется звуковой маяк: он помогает точно определить вход в салон.

Пока систему помощи внедрили только на маршруте №3. Сейчас специалисты проверяют корректность работы системы, а также ее удобство для слабовидящих пассажиров. Уже после тестирования собираются принять решение о возможности ее масштабирования на другие маршруты.

Информационный обзор редакции.