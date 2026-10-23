Проезд на перекрестке улиц Максима Горького и Ленина закрывают полностью

С 22:00 23 октября по 06:00 26 октября будет закрыто движение на улицах:

Крисанова от Монастырской до Петропавловской;

Максима Горького и Ленина;

Решетникова и Петропавловской.

Судя по схемам, с Петропавловской улицы ограничат поворот на Крисанова и заезд на Решетникова. Проезд через перекресток улиц Ленина — Максима Горького полностью запретят, водителям стоит искать пути объезда.

Отметим, что до 2 ноября действует ограничение проезда на пересечении улиц Ленина и Максима Горького.