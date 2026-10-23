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Проезд на перекрестке улиц Максима Горького и Ленина закрывают полностью

На трех перекрестках в центральной части Перми будут перекрывать движение с 23 по 26 октября. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что это связано с реконструкцией трамвайных путей.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Катерина Кравцова

С 22:00 23 октября по 06:00 26 октября будет закрыто движение на улицах:

  • Крисанова от Монастырской до Петропавловской;
  • Максима Горького и Ленина;
  • Решетникова и Петропавловской.

Судя по схемам, с Петропавловской улицы ограничат поворот на Крисанова и заезд на Решетникова. Проезд через перекресток улиц Ленина — Максима Горького полностью запретят, водителям стоит искать пути объезда. 

Отметим, что до 2 ноября действует ограничение проезда на пересечении улиц Ленина и Максима Горького.

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