На еще одном автобусном маршруте собираются запустить «гармошки»

На маршруте №10 планируют запустить автобусы особо большого класса — «гармошки». Вместимость собираются увеличить также на №22, №35 и №70 — малый класс сменит средний. На маршруте №33 появятся автобусы большого класса. Их число увеличится — в департаменте транспорта объясняют это активным развитием территории Камской долины.

Изменения коснутся и работы временного маршрута №44. Чтобы пассажирам было легче ориентироваться, обычные рейсы и те, что с литерой «К», разделят: под №43 автобусы будут курсировать по направлению «Нижняя Мостовая — Микрорайон Камский», под №44 — «Кислотные дачи — 10-й микрорайон» с сохранением интервалов движения.

Когда именно в маршрутной сети Перми будут внедрять эти изменения, пока не уточняют. Сроки зависят от утверждения нормативного правового акта.