Названы самые загруженные зоны муниципальных парковок в городе: их пять

В списке самых загруженных парковок в Перми те, что находятся:

с южной стороны от гипермаркета «Семья» по на улице Революции;

в районе дома №22 по улице Революции (ЖК «Новый центр»);

вблизи здания №25 по улице Попова (ТЦ «Товары Прикамья»);

напротив дома на Петропавловской, 73а (ТРЦ «iMALL Эспланада»);

в районе дома по Комсомольскому проспекту, 29 (ПНИПУ).

Эти пять участков принесли самый большой доход в городской бюджет с января по сентябрь 2026 года. Менее загруженными парковочными зонами в Перми стали участки:

на улице Хохрякова, в районе дома 102 по ул. Ленина (у сквера имени Дзержинского);

на улице Глеба Успенского, в районе дома 5 (за Кристаллом»);

на улице Хохрякова, в районе дома 84 на Петропавловской;

в районе дома по ул. Седова, 8;

в районе дома по ул. 25 Октября, 3 (пересечение с улицей Монастырской).

Также стали известны парковочные зоны в Перми, на которых было выписано большинство штрафов за неуплату. В списке: