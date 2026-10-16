Названы самые загруженные зоны муниципальных парковок в городе: их пять

Сразу две парковочные зоны в районе улицы Революции оказались в списке самых загруженных в Перми. Статистикой за девять месяцев 2026 года поделился портал v-kurse.ru, ссылаясь на данные МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».
В списке самых загруженных парковок в Перми те, что находятся:
- с южной стороны от гипермаркета «Семья» по на улице Революции;
- в районе дома №22 по улице Революции (ЖК «Новый центр»);
- вблизи здания №25 по улице Попова (ТЦ «Товары Прикамья»);
- напротив дома на Петропавловской, 73а (ТРЦ «iMALL Эспланада»);
- в районе дома по Комсомольскому проспекту, 29 (ПНИПУ).
Эти пять участков принесли самый большой доход в городской бюджет с января по сентябрь 2026 года. Менее загруженными парковочными зонами в Перми стали участки:
- на улице Хохрякова, в районе дома 102 по ул. Ленина (у сквера имени Дзержинского);
- на улице Глеба Успенского, в районе дома 5 (за Кристаллом»);
- на улице Хохрякова, в районе дома 84 на Петропавловской;
- в районе дома по ул. Седова, 8;
- в районе дома по ул. 25 Октября, 3 (пересечение с улицей Монастырской).
Также стали известны парковочные зоны в Перми, на которых было выписано большинство штрафов за неуплату. В списке:
- с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13;
- в районе дома № 45 по ул. Мира вдоль ул. Мира (ЖК «Гагаринские пруды»)
- соседняя с ним парковка у ДК имени Гагарина
- в районе дома № 22 по ул. Революции (ЖК «Новый центр»)
- в районе дома № 24 по ул. Революции (ЖК «Новый центр»).
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