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Названы самые загруженные зоны муниципальных парковок в городе: их пять

Сразу две парковочные зоны в районе улицы Революции оказались в списке самых загруженных в Перми. Статистикой за девять месяцев 2026 года поделился портал v-kurse.ru, ссылаясь на данные МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В списке самых загруженных парковок в Перми те, что находятся:

  • с южной стороны от гипермаркета «Семья» по на улице Революции;
  • в районе дома №22 по улице Революции (ЖК «Новый центр»);
  • вблизи здания №25 по улице Попова (ТЦ «Товары Прикамья»);
  • напротив дома на Петропавловской, 73а (ТРЦ «iMALL Эспланада»);
  • в районе дома по Комсомольскому проспекту, 29 (ПНИПУ).

Эти пять участков принесли самый большой доход в городской бюджет с января по сентябрь 2026 года. Менее загруженными парковочными зонами в Перми стали участки:

  • на улице Хохрякова, в районе дома 102 по ул. Ленина (у сквера имени Дзержинского);
  • на улице Глеба Успенского, в районе дома 5 (за Кристаллом»);
  • на улице Хохрякова, в районе дома 84 на Петропавловской;
  • в районе дома по ул. Седова, 8;
  • в районе дома по ул. 25 Октября, 3 (пересечение с улицей Монастырской).

Также стали известны парковочные зоны в Перми, на которых было выписано большинство штрафов за неуплату. В списке:

  • с южной стороны от гипермаркета «Семья» по ул. Революции, 13;
  • в районе дома № 45 по ул. Мира вдоль ул. Мира (ЖК «Гагаринские пруды»)
  • соседняя с ним парковка у ДК имени Гагарина
  • в районе дома № 22 по ул. Революции (ЖК «Новый центр»)
  • в районе дома № 24 по ул. Революции (ЖК «Новый центр»).

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