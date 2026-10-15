Сигналы светофоров и «зеленую» волну начали показывать на картах Перми в онлайн-режиме

Информация о сигналах светофоров и «Зеленая волна» — это результат коллаборации Центра безопасности дорожного движения Пермского края и сервиса 2ГИС. Навигатор автоматически показывает сигнал ближайшего светофора при построении автомобильного маршрута в приложении.

Там же внедрили функцию «Зеленая волна», которая рассчитывает рекомендуемую скорость движения. За основу берут работу светофоров, расстояние между перекрестками и текущую скорость. Ее можно опробовать на улицах, где есть интеллектуальные светофоры: на Ленина, Сибирской, Екатерининской и Комсомольском проспекте.

В пресс-службе министерства транспорта отмечают, что приложение — лишь помощник и советуют ориентироваться в первую очередь на сигналы светофора, дорожные знаки и требования ПДД.

Информационный обзор редакции.