Названы самые опасные перекрестки для пешеходов

Стало известно, какие перекрестки в Перми считаются самыми опасными для пешеходов. В списке шесть участков, среди них — два в центре города.
Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на пресс-службу МВД, аварийно-опасными участками называют места, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и больше ДТП нескольких видов с погибшими или пострадавшими.
В Перми аварийно-опасными для пешеходов считаются:
- Перекрестки улиц Мира и Леонова;
- Перекрестки улиц Попова и Окулова;
- Перекрестки улиц Екатерининская и Крисанова;
- Перекрестки улиц Лебедева и Соломина;
- Перекрестки улиц Уинская и Юрша;
- улица Грибоедова у остановки «Ива-1».
В прошлые годы часто ДТП с наездами на пешеходов случились на улице Куфонина, в районе дома №7, и на перекрестке улиц Репина и Писарева.
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