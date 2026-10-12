Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Названы самые опасные перекрестки для пешеходов

Стало известно, какие перекрестки в Перми считаются самыми опасными для пешеходов. В списке шесть участков, среди них — два в центре города.

Пресс-служба администрации Перми

Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на пресс-службу МВД, аварийно-опасными участками называют места, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и больше ДТП нескольких видов с погибшими или пострадавшими.

В Перми аварийно-опасными для пешеходов считаются:

  • Перекрестки улиц Мира и Леонова;
  • Перекрестки улиц Попова и Окулова;
  • Перекрестки улиц Екатерининская и Крисанова;
  • Перекрестки улиц Лебедева и Соломина;
  • Перекрестки улиц Уинская и Юрша;
  • улица Грибоедова у остановки «Ива-1».

В прошлые годы часто ДТП с наездами на пешеходов случились на улице Куфонина, в районе дома №7, и на перекрестке улиц Репина и Писарева.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: