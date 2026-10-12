Названы самые опасные перекрестки для пешеходов

Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на пресс-службу МВД, аварийно-опасными участками называют места, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и больше ДТП нескольких видов с погибшими или пострадавшими.

В Перми аварийно-опасными для пешеходов считаются:

Перекрестки улиц Мира и Леонова;

Перекрестки улиц Попова и Окулова;

Перекрестки улиц Екатерининская и Крисанова;

Перекрестки улиц Лебедева и Соломина;

Перекрестки улиц Уинская и Юрша;

улица Грибоедова у остановки «Ива-1».

В прошлые годы часто ДТП с наездами на пешеходов случились на улице Куфонина, в районе дома №7, и на перекрестке улиц Репина и Писарева.