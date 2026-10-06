Памятник последнему электропоезду из девяностых появился у Перми II

Поезд №49 модели ЭД2Т был построен на Демиховском машиностроительном заводе в 1990-е годы. У него было десять вагонов, и он был приписан к депо Пермь II. Электропоезд долгое время использовали на пригородных маршрутах. В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что расцветка памятника повторяет ту самую тридцатилетней давности.

Сейчас в Пермском крае курсируют другие электрички — современные «Финисты» (ЭС104) и ЭД4М, считающиеся прямыми наследниками ЭД2Т.

Информационный обзор редакции.