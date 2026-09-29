В районе Театра-Театра ввели ограничения для проезда: закрывают три полосы из четырех

Три левые крайние полосы при движении со стороны Театр-Театра будут кратковременно закрывать. Светофор перевели в желтый режим.

В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что ограничения в районе Театра-Театра ввели в рамках реконструкции трамвайных путей на Петропавловской. Там заменят стрелочный перевод.

Напомним, сейчас в Перми проходит реконструкция трамвайных путей на улице Петропавловская от Борчанинова до Перми II, а также на Ленина и Куйбышева. Рабочие меняют балласт, рельсошпальную решетку и покрытие путей, укладывают бетонные шпалы и новые крепления. Это должно продлить срок службы путей, а также сделать ход трамваев более плавным и тихим.