В районе Театра-Театра ввели ограничения для проезда: закрывают три полосы из четырех

В Перми ввели ограничения проезда на пересечении улиц Петропавловская и Борчанинова. Они будут действовать до 06:00 30 сентября.
Три левые крайние полосы при движении со стороны Театр-Театра будут кратковременно закрывать. Светофор перевели в желтый режим.
В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что ограничения в районе Театра-Театра ввели в рамках реконструкции трамвайных путей на Петропавловской. Там заменят стрелочный перевод.
Напомним, сейчас в Перми проходит реконструкция трамвайных путей на улице Петропавловская от Борчанинова до Перми II, а также на Ленина и Куйбышева. Рабочие меняют балласт, рельсошпальную решетку и покрытие путей, укладывают бетонные шпалы и новые крепления. Это должно продлить срок службы путей, а также сделать ход трамваев более плавным и тихим.
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