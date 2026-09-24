Из-за ремонта трамвайных путей в Перми изменятся маршруты общественного транспорта

С 22:00 25 сентября по 06:00 28 сентября для ремонта закроется проезд через трамвайные пути на пересечении улиц Ленина и Сибирской. Автобусы №3 и №71 в сторону Перми-I пойдут по улицам Луначарского, 25-го Октября и Ленина и будут пропускать остановку «Дворец творчества юных». В направлении улицы Пушкина транспорт отправят по улицам 25-го Октября и Екатерининской, он будет пропускать остановки «Сквер имени Решетникова», «Театральный сад» и «Улица Ленина».

26 и 27 сентября рабочие будут менять элементы трамвайного узла в рамках реконструкции трамвайных линий по улицам Белинского, Сибирской и Чернышевского. Из-за этого трамвай №6 не будет курсировать, а на маршруте №8 увеличат количество вагонов.

26 сентября с 07:30 до 15:00 изменится маршрут №83 из-за забега «Кросс наций». В сторону улицы Ушинского автобусы проследуют по дублеру улицы Старцева вместо улицы Самаркандской, а также с заездом на остановку «Улица Июльская». В обратном направлении транспорт пойдет без изменений — по Самаркандской.