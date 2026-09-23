Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Высадили пирамидальные тополя и сделали площадку под остановку: известно, как проходит капитальный ремонт улицы Борчанинова

Капитальный ремонт улицы Борчанинова в Перми продолжается. В МКУ «Пермблагоустройство» его готовность оценили на 87%. Завершить их планируют до конца 2026 года.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

Работы идут на участке от Петропавловской до Пушкина. Проект предполагает ремонт проезжей части, тротуаров и парковки, а также переустройство подземных коммуникаций и озеленение. Локально перед перекрестками дорогу расширят и установят островные остановки.

На участке между улицами Луначарского и Пушкина почти готова кабельная канализация. Рабочие уже устроили бортовые камни и теперь начали укладывать основание под проезжую часть.

Между Пермской и Луначарского уложили слой износа, а между Ленина и Пермской заменили прошлогодний слой. Частичная разметка появились на отрезке между улицами Ленина и Луначарского.

На участке от Екатерининской до Луначарского уже открыли движение для всех видов транспорта. Вдоль проезжей части уложен бортовой камень, проложена кабельная канализация и закончена новая площадка под трамвайную остановку. Рабочие сделали плитку на нечетной стороне улицы и посадили первые пирамидальные тополя, которые не дают так много пуха. На четной стороне готовят основание под плитку и завершают укладку бортового камня под тротуар.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: