Высадили пирамидальные тополя и сделали площадку под остановку: известно, как проходит капитальный ремонт улицы Борчанинова

Работы идут на участке от Петропавловской до Пушкина. Проект предполагает ремонт проезжей части, тротуаров и парковки, а также переустройство подземных коммуникаций и озеленение. Локально перед перекрестками дорогу расширят и установят островные остановки.

На участке между улицами Луначарского и Пушкина почти готова кабельная канализация. Рабочие уже устроили бортовые камни и теперь начали укладывать основание под проезжую часть.

Между Пермской и Луначарского уложили слой износа, а между Ленина и Пермской заменили прошлогодний слой. Частичная разметка появились на отрезке между улицами Ленина и Луначарского.

На участке от Екатерининской до Луначарского уже открыли движение для всех видов транспорта. Вдоль проезжей части уложен бортовой камень, проложена кабельная канализация и закончена новая площадка под трамвайную остановку. Рабочие сделали плитку на нечетной стороне улицы и посадили первые пирамидальные тополя, которые не дают так много пуха. На четной стороне готовят основание под плитку и завершают укладку бортового камня под тротуар.