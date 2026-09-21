Электросудно «Москва 2.0» построят полностью в Пермском крае: оно будет курсировать по Каме

Двухпалубное судно длиной в 33,3 м и шириной в 8 м: оно сможет принять 130 пассажиров. На борту будут пассажирские кресла и багажное отделение, системы кондиционирования и видеонаблюдения, навигационное оборудование. В техническом задании говорится, что «Москва 2.0» должна быть адаптирована для маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, санузлом и местом для размещения инвалидной коляски.

В Минтрансе рассказали, что новое электросудно Пермскому краю предоставят в лизинг в июле 2028 года. Его срок составит 25 лет. «Москва 2.0» будут использовать для транспортных рейсов по Каме.

Информационный обзор редакции.