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Электросудно «Москва 2.0» построят полностью в Пермском крае: оно будет курсировать по Каме

В Пермском крае появится новое электросудно «Москва 2.0». Его полностью построят на Пермской судоверфи по проекту, разработанному конструкторским бюро группы «Эмпериум». Начать работы планируют в 2026 году.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Двухпалубное судно длиной в 33,3 м и шириной в 8 м: оно сможет принять 130 пассажиров. На борту будут пассажирские кресла и багажное отделение, системы кондиционирования и видеонаблюдения, навигационное оборудование. В техническом задании говорится, что «Москва 2.0» должна быть адаптирована для маломобильных пассажиров: кнопками вызова персонала, санузлом и местом для размещения инвалидной коляски.

В Минтрансе рассказали, что новое электросудно Пермскому краю предоставят в лизинг в июле 2028 года. Его срок составит 25 лет. «Москва 2.0» будут использовать для транспортных рейсов по Каме.

Информационный обзор редакции.

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