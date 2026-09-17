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Обустроили смотровую площадку с видом на Каму и архитектурную подсветку: показываем путепровод на Монастырской после реконструкции

Путепровод на Монастырской улице полностью открыт после реконструкции. Рабочие завершили основной объем строительных работ и сейчас занимаются подгонкой гранитного камня и чеканкой швов, а также пусконаладкой уличного освещения и архитектурной подсветки. 

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В пресс-службе губернатора и правительства рассказали, что для проезда в Перми открылся и участок улицы Максима Горького. Там строители сделали пешеходный переход и парковочную зону, а откос у железной дороги укрепили георешеткой.

Путепровод был построен над железнодорожной веткой в 1897–1899 годах по проекту инженера И. Н. Быховца. В рамках реконструкции рабочие разобрали старое сооружение, а на его месте возвели новое. Инженерные коммуникации переустроили, дорожную часть обновили, подпорные стены укрепили с помощью бетона и отреставрировали.

На новом путепроводе на Монастырской обустроили парковочную зону. Со стороны набережной появилась смотровая площадка. Вдоль тротуаров сделали новое ограждение: узор для него восстановили по историческим чертежам, а основание облицевали натуральным камнем. У подпорной стены обновленного путепровода появилась архитектурная подсветка.

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