В единый день голосования парковки в Перми сделают бесплатными

18 сентября с 9:00 до 19:00 платные и плоскостные парковки будут работать бесплатно. Это распространяется на все тарифные зоны. В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» объяснили: это сделано для того, чтобы пермякам удобнее было посещать избирательные участки.

19 и 20 сентября парковки традиционно будут работать по графику выходного дня — то есть будут бесплатными. С 21 сентября парковки вернутся к обычному режиму.