В единый день голосования парковки в Перми сделают бесплатными

В Перми в честь выборов муниципальные парковки сделают бесплатными. В этом году единые дни голосования — 18, 19 и 20 сентября. В России будут выбирать депутатов в Государственную думу, а в Пермском крае еще и в Законодательное собрание, и в Пермскую городскую думу.
18 сентября с 9:00 до 19:00 платные и плоскостные парковки будут работать бесплатно. Это распространяется на все тарифные зоны. В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» объяснили: это сделано для того, чтобы пермякам удобнее было посещать избирательные участки.
19 и 20 сентября парковки традиционно будут работать по графику выходного дня — то есть будут бесплатными. С 21 сентября парковки вернутся к обычному режиму.
Комментарии (0)