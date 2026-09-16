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Транспорт

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В единый день голосования парковки в Перми сделают бесплатными

В Перми в честь выборов муниципальные парковки сделают бесплатными. В этом году единые дни голосования — 18, 19 и 20 сентября. В России будут выбирать депутатов в Государственную думу, а в Пермском крае еще и в Законодательное собрание, и в Пермскую городскую думу.

Пермская дирекция дорожного движения

18 сентября с 9:00 до 19:00 платные и плоскостные парковки будут работать бесплатно. Это распространяется на все тарифные зоны. В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» объяснили: это сделано для того, чтобы пермякам удобнее было посещать избирательные участки.

19 и 20 сентября парковки традиционно будут работать по графику выходного дня — то есть будут бесплатными. С 21 сентября парковки вернутся к обычному режиму.

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