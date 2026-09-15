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Автобусный маршрут продлят до Химкомплекса: общественный транспорт не ходил туда с 90-х годов

Автобусный маршрут №62 собираются продлить до Химкомплекса. В департаменте транспорта объяснили, что городской транспорт не ходил туда с 90-х годов, когда закрылась трамвайная линия.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

На маршруте №62 появятся три новые остановки: он будет курсировать от существующей конечной остановки «Станция Осенцы» до «Сибур КПП2» с промежуточными «Сибур ТСБ» и «Сибур КПП1».

В таком виде автобусный маршрут будет ходить по будням. Новые остановки до Химкомплекса запустят с 16 сентября.

Информационный обзор редакции.

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