Автобусный маршрут продлят до Химкомплекса: общественный транспорт не ходил туда с 90-х годов

Автобусный маршрут №62 собираются продлить до Химкомплекса. В департаменте транспорта объяснили, что городской транспорт не ходил туда с 90-х годов, когда закрылась трамвайная линия.
На маршруте №62 появятся три новые остановки: он будет курсировать от существующей конечной остановки «Станция Осенцы» до «Сибур КПП2» с промежуточными «Сибур ТСБ» и «Сибур КПП1».
В таком виде автобусный маршрут будет ходить по будням. Новые остановки до Химкомплекса запустят с 16 сентября.
Информационный обзор редакции.
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