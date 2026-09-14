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В Перми будут делать остановки двухэтажные поезда: запускают обновленный «Демидовский экспресс»

Между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом запустят двухэтажный поезд. В пресс-службе СвЖД рассказали, что он будет делать остановки в Перми, а также в Кунгуре.

Пресс-служба Свердловской железной дороги

Первый регулярный двухэтажный поезд на Свердловской железной дороге — «Демидовский экспресс». Он начнет курсировать с декабря. Все составы полностью будут состоять из двухэтажных вагонов: купе, СВ и ресторанов. В поезде предусмотрены места и необходимое дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров.

Информационный обзор редакции.

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