В Перми будут делать остановки двухэтажные поезда: запускают обновленный «Демидовский экспресс»

Первый регулярный двухэтажный поезд на Свердловской железной дороге — «Демидовский экспресс». Он начнет курсировать с декабря. Все составы полностью будут состоять из двухэтажных вагонов: купе, СВ и ресторанов. В поезде предусмотрены места и необходимое дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров.

Информационный обзор редакции.