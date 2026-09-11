12 и 13 сентября изменятся схемы движения дести автобусных маршрутов, а трамвай отменят

С 22:00 11 сентября до 07:00 14 сентября изменится маршрут автобуса №51. В сторону остановки «Станция Пермь-I» он будет идти по Комсомольскому проспекту, улицам Петропавловской и Сибирской без остановок «Улица Советская» и «Художественная галерея». В сторону микрорайона Владимирский автобусы перенаправят по Монастырской, Сибирской, Петропавловской улицам и Комсомольскому проспекту. Остановки ««Художественная галерея» и «Улица Монастырская» автобус будет пропускать.

12 и 13 сентября изменятся маршруты автобусов, которые идут в районе площади Трудовой доблести в сторону бульвара Гагарина.

Автобусы №1 и №33 перенаправят по улицам Революции и Николая Островского, №8, №13 и №75 — по Комсомольскому проспекту, улицам Революции и Николая Островского. Автобусы №4 и №71 пойдут по Комсомольскому проспекту и улице Революции. №5 и №61 временно будут курсировать по улицам Полины Осипенко и 25-го Октября.

Трамвай №6 в выходные работать не будет, количество вагонов на маршруте №8 увеличат.