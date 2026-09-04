5 и 6 сентября закроют проезд по центру Перми: рассказываем, как будет ходить общественный транспорт

5 и 6 сентября на время проведения Пермского марафона ограничат проезд по улице Ленина. Из-за этого изменятся схемы движения общественного транспорта, некоторые маршруты укоротят.
5 сентября будет закрыт проезд:
- в квартале между улицами Борчанинова и Крисанова с 00:00 до 12:00 и с 19:00 до конца дня;
- от площади Гайдара до улицы Попова с 12:00 до 19:00. Автобусы пойдут в объезд по улицам Попова, Екатерининской и Луначарского;
- от площади Гайдара до улицы Борчанинова с 12:00 до 19:00. Автобусы перенаправят на Екатерининскую и Луначарского. Маршруты №6, 35, 46 и 49 в сторону центра города пойдут по улицам Окулова и Монастырской без заезда на улицу Ленина, в сторону Коммунального моста — по Петропавловской.
6 сентября с 04:00 до 15:30 закроют проезд на участках улиц Ленина, Сибирской, Революции, Монастырской и Комсомольского проспекта. Автобусные маршруты ждут изменения:
- №6, 35, 46 и 49 проследуют в центр города по Окулова и Монастырской, в направлении правого берега — по Петропавловской;
- №2, 15, 20, 53 и 7т с Коммунального моста пойдут до Центрального рынка по улицам Окулова, Монастырской, Крисанова, Луначарского, Попова и Пушкина. От Центрального рынка в сторону правого берега: по улицам Пушкина, Крисанова, Петропавловской и Попова;
- №7, 41, 46, 52 и 60 от Коммунального моста перенаправят на улицы Окулова, Монастырская, Крисанова и Петропавловская до остановки «Улица Попова», в сторону Коммунального моста — по улице Попова;
- №1, 14, 50 и 81 проследуют через Центральный рынок, улицу Революции и Комсомольский проспект. Дальше маршрут №14 будет ходить по Белинского и Чернышевского, а затем на привычный маршрут на Южной дамбе.;
- №33, 36, 55, 67, 77 и 78 пойдут по улицам Николая Островского, Чернышевского, Белинского, Комсомольскому проспекту и Революции через Комсомольскую площадь;
- №19, 45, 59 и 74 будут объезжать пересечение Комсомольского проспекта с улицей Пушкина по улицам Революции и Куйбышева.
Несколько автобусных маршрутов 6 сентября укоротят.
- №3 будет курсировать из Индустриального района до Автовокзала;
- №10 разделят на два маршрута: «Садовый — Улица Максима Горького» и «Микрорайон Нагорный — Универсам»;
- №32 проследует из Орджоникидзевского района до остановки «Улица Максима Горького» на улице Пушкина;
- №51 укоротят до Комсомольской площади;
- № 71 пойдет до остановки «Город трудовой доблести»;
- №88 проследуют до «Универсама» по улицам Екатерининской и Луначарского.
6 сентября будут ограничивать движение трамваев с 8:00 до 13:30. Маршруты проследуют по измененной трассе сообщением: №11 Инкар — Висим, №12 ВРЗ — Велта, №8 Висим — Велта.
На время закрытия улиц доехать к Речному вокзалу и станции Пермь I можно будет только на электропоездах Горнозаводского направления.
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