5 и 6 сентября закроют проезд по центру Перми: рассказываем, как будет ходить общественный транспорт

Несколько автобусных маршрутов 6 сентября укоротят.

№3 будет курсировать из Индустриального района до Автовокзала;

№10 разделят на два маршрута: «Садовый — Улица Максима Горького» и «Микрорайон Нагорный — Универсам»;

№32 проследует из Орджоникидзевского района до остановки «Улица Максима Горького» на улице Пушкина;

№51 укоротят до Комсомольской площади;

№ 71 пойдет до остановки «Город трудовой доблести»;

№88 проследуют до «Универсама» по улицам Екатерининской и Луначарского.

6 сентября будут ограничивать движение трамваев с 8:00 до 13:30. Маршруты проследуют по измененной трассе сообщением: №11 Инкар — Висим, №12 ВРЗ — Велта, №8 Висим — Велта.

На время закрытия улиц доехать к Речному вокзалу и станции Пермь I можно будет только на электропоездах Горнозаводского направления.