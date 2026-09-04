Исследование: в Перми становится больше точек проката велосипедов, но меньше магазинов

Количество точек велопроката в Перми за год выросло на 22,2% — теперь их 44. Но с таким показателем город находится на 13-м месте из 16-ти. В лидерах Уфа (+76,2% и 37 точек), Краснодар (+64,5% и 51 точка) и Красноярск (+56,7% и 47 точек).

Ремонт велосипедов стал популярнее, но Пермь находится на 14-м месте. За год число таких мест выросло на 6,5% — до 66. У лидера Красноярска их 65, но динамика составила 30,2%. Веломагазинов стало меньше, и эта тенденция наблюдается во всех городах миллионниках. Здесь Пермь в тройке лидеров: за год количество магазинов сократилось на 27,1% и достигло 62. Меньше всего закрытий было в Ростове-на-Дону (-1,9%), больше всего — в Волгограде (-54,1%) и Красноярске (-54%).

Точек продаж электровелосипедов в Перми, как и в большинстве крупных городах, стало больше. Сейчас их 13% (+30%). Особой популярностью такие магазины пользуются в Ростове-на-Дону (+94,4% и 35 точек), а в Москве, Челябинске и Волгограде заметна отрицательная динамика.

По велодорожкам Пермь занимает 10-е место: их общая протяженность 42 тыс. м, а доля от автодорог составляет 3,7%. Лидерами в этом разделе Екатеринбург (7%) и Москва (6,9%), в конце списка — Воронеж (1,3%).

Информационный обзор редакции.