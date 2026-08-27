На время «Ночи города» закроют проезд в районе эспланады: как будет ходить общественный транспорт

С 19:00 28 августа до 01:00 29 августа для всех видов транспорта закроют проезд на:

Борчанинова между Петропавловской и Екатерининской;

Ленина от Крисанова до Попова;

проезжей части, прилегающей к территории Театра-Театра.

С 20:00 28 августа до 01:00 29 августа закроют проезд на Петропавловской улице между Крисанова и Попова. В департаменте транспорта рассказали, что изменятся схемы движения автобусов и трамваев.

Автобусы №6, №10, №14, №35, №46, №49, №50 и №81 пойдут в объезд закрытого участка по улицам Крисанова, Попова, Екатерининской и Луначарского.

Автобусы №2, №15, №20 и №53 в сторону правого берега пойдет по улицам Крисанова и Луначарского, маршрут №67 — по улице Крисанова.

Трамваи №4, №5 и №7 перенаправят вместо конечной остановки «Станция Пермь II» до «Школа №107». Трамвай №12 пойдет из Индустриального района по улице Революции до разворотного кольца «Разгуляй».

Работу общественного транспорта в ночь на 29 августа продлят. Поздние отправление введут для трамваев №4, №7, №11, №12 и автобусов №1, №2, №3, №6, №10, №14, №15, №20, №32, №36, №50, №51, №53, №60, №67, №74, №77, №78, №81.