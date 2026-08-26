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На улице Куйбышева запустили два сцепленных вагона: началась обкатка путей

Началась обкатка трамвайных путей на улице Куйбышева. На участке между Белинского и Клары Цеткин начал курсировать состав из двух вагонов модели 71-619, сцепленных «хвостами».

Пресс-служба администрации Перми

В департаменте транспорта объяснили, что во время обкатки вагоны совершат определенное количество проездов по новой трамвайной линии. Это нужно для создания нагрузки на путь: он должен усесться и принять проектное положение. После этого рабочие смогут заняться укладкой бетонных плит на участке и восстановлением благоустройства.

Раньше между улицами Белинского и Клары Цеткин запускали вагон-лабораторию: специалисты обследовали пути и контактную сеть на наличие возможных дефектов.

Сейчас на этом участке улицы Куйбышева уже уложены и сварены пути. Продолжается их выправка, также регулировка контактной сети. Работы по реконструкции трамвайных путей ведут также на улицах Белинского, Ленина и Петропавловской.

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