На улице Куйбышева запустили два сцепленных вагона: началась обкатка путей

В департаменте транспорта объяснили, что во время обкатки вагоны совершат определенное количество проездов по новой трамвайной линии. Это нужно для создания нагрузки на путь: он должен усесться и принять проектное положение. После этого рабочие смогут заняться укладкой бетонных плит на участке и восстановлением благоустройства.

Раньше между улицами Белинского и Клары Цеткин запускали вагон-лабораторию: специалисты обследовали пути и контактную сеть на наличие возможных дефектов.

Сейчас на этом участке улицы Куйбышева уже уложены и сварены пути. Продолжается их выправка, также регулировка контактной сети. Работы по реконструкции трамвайных путей ведут также на улицах Белинского, Ленина и Петропавловской.