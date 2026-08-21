На катере «Колва» запускают вечерние прогулки по Каме

Катер «Колва» в течение 30 минут курсирует по Каме. Маршрут проходит под тремя мостами: Коммунальным, старейшим железнодорожным и Красавинским. Ближайшие вечерние прогулки запланированы на 21, 22 и 23 августа.

Напомним, водный катер «Колва» начал курсировать из Перми до Усть-Качки с июня. Он делает остановку в Краснокамске. Рейсы туда-обратно есть в расписании два раза в день. Навигация «Колвы» завершится в конце сентября.

Информационный обзор редакции.