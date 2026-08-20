Правую половину путепровода в районе «Мориона» начали асфальтировать

Строительство пролетного строения правой половины путепровода (от Гознака к Центральному рынку) завершилось в начале июля. Теперь рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие, а до конца августа планируют закончить с тротуарами.

По словам заместитель директора филиала АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд №123» Александра Кунгурова, открыть технического движения по правой стороне путепровода в районе «Мориона» намерены в сентябре. Строительство второй половины продолжат без остановки. В Минтрансе объяснили, что движение транспорта временно организуют по четырем полосам вместо трех — по две на каждом направлении. Но после полного открытия путепровода полос будет шесть (по три на сторону).

На левом пролете путепровода рабочие продолжают монтировать металлоконструкции пролетного строения. Завершить эти работы планируется до конца 2026 года. Устройство дорожного покрытия, тротуара и необходимых инженерных коммуникаций на этой части путепровода должны завершить в 2027 году.