Ограничения проезда в районе театра оперы и балета продлят и усилят

Движение в районе театра оперы и балета будет ограничено до 4 сентября. В этом районе продолжается реконструкция инженерных коммуникаций.

С 25 августа по 26 сентября будет закрыт проезд для всех видов транспорта по улице Советской от Сибирской до 25 Октября. На участке будут проводить строительно-монтажные работы на инженерных коммуникациях.