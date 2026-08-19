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Ограничения проезда в районе театра оперы и балета продлят и усилят

Ограничение проезда в районе театра оперы и балета продлили. Речь об участке улицы Сибирская от Монастырской до Советской и перекрестке Сибирской и Советской.

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Движение в районе театра оперы и балета будет ограничено до 4 сентября. В этом районе продолжается реконструкция инженерных коммуникаций.

С 25 августа по 26 сентября будет закрыт проезд для всех видов транспорта по улице Советской от Сибирской до 25 Октября. На участке будут проводить строительно-монтажные работы на инженерных коммуникациях.

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