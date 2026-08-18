Пермяки стали реже пользоваться общественным транспортом, но штрафовать за неоплаченный проезд их стали чаще

За первые полгода автобусы и трамваи перевезли 103,5 млн пассажиров, он сократился на 9%. По словам Анатолия Путина, снижение связано с ремонтом трамвайных путей, который должны завершить до конца 2026 года. Автобусами пользовались 89,9 млн человек, трамваями — 13,6 млн.

С начала года усилена работа контрольно-ревизионной службы городского департамента транспорта: рейды проводят на более напряженных направлениях. За шесть месяцев вынесли 15,2 тыс. постановлений на нарушителей (на 4,4 тыс. больше, чем годом ранее). Сумма взысканий выросла с 22,6 млн до 27,5 млн рублей.

Штрафов на перевозчиков тоже стало больше. За несоблюдение условий контрактов, в частности, отклонение от расписания, неработающее оборудование, загрязнение кузова или салона, взыскали 31,2 млн рублей штрафов. В прошлом году их было 27,2 млн рублей.